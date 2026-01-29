Nevşehir'de 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı tanıtarak yaşlıları hedef alan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:36
Nevşehir'de "Polis ve Savcı" Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon

Operasyon ve gözaltılar

Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, özellikle ileri yaştaki, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik yürütülen operasyonda önemli gelişme yaşandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tespit edildi.

Yakalamalar ve yargılama süreci

Şebekenin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara illerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

