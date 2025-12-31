DOLAR
Çorum'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı, 62,5 Litre Ele Geçirildi

Sungurlu'da 30-31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 62,5 litre kaçak alkol ve silahlar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:30
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şahıslara yönelik olarak 30 ve 31 Aralık tarihlerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 ayrı adrese yapılan baskın ve aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Aramalarda toplam 62,5 litre kaçak alkol, alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

