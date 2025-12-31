Çorum'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı, 62,5 Litre Ele Geçirildi

Çorum'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Sungurlu'da 30-31 Aralık'ta düzenlenen baskınlarda kaçak içki ve silahlar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şahıslara yönelik olarak 30 ve 31 Aralık tarihlerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 ayrı adrese yapılan baskın ve aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Aramalarda toplam 62,5 litre kaçak alkol, alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

