Çüngüş'te Ambulans Çığda Mahsur Kaldı, Hasta Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Avut Mahallesi girişinde çığ düşmesiyle mahsur kalan ambulans, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve hasta hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:13
Diyarbakır Avut Mahallesi'nde yol yeniden ulaşıma açıldı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Avut Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadın için çağrılan ambulans, mahallenin girişindeki yola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı.

112'ye yapılan ihbar üzerine Çüngüş'ten yola çıkan ekip, kapalı yol nedeniyle olay yerinde beklemek zorunda kaldı ve yolun açılması için yardım talep edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, çığın kapattığı yolu yeniden ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri mahalleye girerek hastayı güvenli şekilde aldı.

Ambulans, hastayı Çüngüş Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Yetkililer, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

