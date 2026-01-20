Çüngüş'te ambulans çığda mahsur kaldı, hasta kurtarıldı
Diyarbakır Avut Mahallesi'nde yol yeniden ulaşıma açıldı
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Avut Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadın için çağrılan ambulans, mahallenin girişindeki yola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı.
112'ye yapılan ihbar üzerine Çüngüş'ten yola çıkan ekip, kapalı yol nedeniyle olay yerinde beklemek zorunda kaldı ve yolun açılması için yardım talep edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, çığın kapattığı yolu yeniden ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri mahalleye girerek hastayı güvenli şekilde aldı.
Ambulans, hastayı Çüngüş Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Yetkililer, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILAN AMBULANS, HASTAYI ALARAK HASTANEYE ULAŞTIRDI.