Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Sinop’ta düzenlenen operasyonda 10,98 gr bonzai, içilmiş 5 adet sentetik kannabinoid, ecza, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:24
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yürüttüğü çalışmalarda düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 10,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), içilmiş halde sigaraya sarılmış 5 adet sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı fişeği ve 40 adet 9x19 mm fişek bulunuyor.

Olayla ilgili olarak 4 şahıs gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SİNOP’TA 10,98 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) MADDESİ, 5 ADET İCİLMİS HALDE SİGARAYA SARILMIŞ...

SİNOP’TA 10,98 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) MADDESİ, 5 ADET İCİLMİS HALDE SİGARAYA SARILMIŞ SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) MADDESİ, 2 ADET SENTETİK ECZA, 1 ADET KURUSIKI TABANCA, 48 ADET KURUSİKİ FİŞEK VE 40 ADET 9X19 MM FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ. KONU İLE İLGİLİ 4 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı
2
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi
3
Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’dan Asayiş Personeline Başarı Belgeleri
4
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama
5
Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş
6
Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları