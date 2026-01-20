Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yürüttüğü çalışmalarda düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 10,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), içilmiş halde sigaraya sarılmış 5 adet sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı fişeği ve 40 adet 9x19 mm fişek bulunuyor.

Olayla ilgili olarak 4 şahıs gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SİNOP’TA 10,98 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) MADDESİ, 5 ADET İCİLMİS HALDE SİGARAYA SARILMIŞ SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) MADDESİ, 2 ADET SENTETİK ECZA, 1 ADET KURUSIKI TABANCA, 48 ADET KURUSİKİ FİŞEK VE 40 ADET 9X19 MM FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ. KONU İLE İLGİLİ 4 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.