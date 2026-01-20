Antalya Emniyeti Zeytinköy'e Kararlı Müdahale: Mobil Karakol ve Polis Lojmanları

Antalya Emniyeti Zeytinköy’e Kararlı Müdahale Başlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) aylık basın sohbetinde Zeytinköy ve kent genelindeki asayiş, trafik ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında kapsamlı açıklamalar yaptı.

Zeytinköy’e mobil karakol ve lojman hamlesi

Zaimoğlu, Zeytinköy’ün uyuşturucu temininin merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, bölgeyi kökten temizlemeye yönelik adımları anlattı. Bölgeye yerleştirilen mobil karakolun yeterli olmadığını gördüklerini söyleyen Zaimoğlu, şu planları açıkladı: 15 bekar polis lojmanı ve mobil karakolun bulunduğu alana eklenen arazi ile birlikte 20 aile lojmanı daha yapılacak. Zaimoğlu, ‘Orası bizim alanımız, oradan çıkmayacağız’ ifadelerini kullandı.

Zaimoğlu ayrıca günde 80, gece 60 personelle Zeytinköy’de devriye hizmeti verdiklerini, bölgedeki gözetim ve denetimleri artırdıklarını ve dron gibi teknolojik araçlarla çalıştıklarını söyledi.

Uyuşturucu ile kararlı mücadele

Emniyet Müdürü, uyuşturucu kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti: ‘Uyuşturucu ilk denemede yüzde 80 oranında bağımlılık yapıyor. Bağımlı olduktan sonra kurtulma oranı yüzde 4 ila yüzde 10 arasında’ dedi. Ayrıca madde bağımlılarının yaşam beklentisine vurgu yaparak ‘Madde bağımlılarının 40 yaşını görme oranı çok düşük; yüzde 75’i 40 yaş ve üzerini göremiyor’ uyarısında bulundu.

Zeytinköy’de uyuşturucunun halkın gözü önünde kullanıldığı, mahalle sakinlerinin duruma alıştığı ve çoğunlukla ihbarda bulunmadığına dikkat çeken Zaimoğlu, ‘Bazıları zaten burası bataklıktı, içende ölen de bu bataklıkta yaşıyordu’ dedi ve sorunun talep kaynaklı olduğunu vurguladı.

Toplum güvenliği ve teknoloji

Emniyet Müdürü, yıl sonuna kadar 1000 adet yüz tanıma kamerasının aktif olacağını belirtti. Yüz tanıma ile terör, uyuşturucu ve asayişten aranan kişilerin yakalanmasının hedeflendiğini; sistemin belirlenen suç kayıtlarına göre alarm üreteceğini ve tespit edilen şahısların geçmiş görüntülerine hızlı erişim sağlayacağını anlattı.

Zaimoğlu, vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını belirterek, veri kullanımının insan hakları açısından dengelenmesi gerektiğini vurguladı: ‘Ben kimsenin canının yanmamasından yanayım’ ifadesini kullandı.

Ünlülere yönelik operasyonlar ve rehabilitasyon

Uyuşturucu kullananlara yönelik uygulamalara değinen Zaimoğlu, kullananların suç işlemediğini düşünmelerinin yanlış olduğunu söyledi. Gözaltına alınanlara psikolog desteği verildiğini, ailelerin bilgilendirildiğini ve herkes için eşit muamele yapıldığını belirtti: ‘Ünlü, ünsüz kim olduğu önemli değil. Biz ünlü ya da ünsüz ayrımı yapmıyoruz.’

Çocuk eğitimi ve suçun önlenmesi

Zaimoğlu, çocuk eğitimine erken yaşta başlanmasının önemini vurgulayarak empati gelişimi ve aile içi eğitim konularına dikkat çekti. Evlenen çiftlere aile eğitimi seminerleri verilmemesinin eksiklik olduğunu, Milli Eğitim ile iş birliği gerektiğini söyledi.

Trafik verileri ve motosiklet riskleri

Antalya trafiğine ilişkin veriler paylaşan Zaimoğlu, şehirde 1 milyon 600 bin araç bulunduğunu ve bunun üçte birinin motosiklet olduğunu belirtti. Kazalarda motosikletin payının yüksek olduğunu, motosiklet kaynaklı kazaların oranının neredeyse yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyledi. Plakasız motosikletlerle mücadele ve sık uygulamaların öncelikleri arasında olduğunu ekledi.

Hedef: Sürekli denetim

Zaimoğlu, aranan şahısların suç işleme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekerek arananların yakalanmasının suç potansiyelini ciddi oranda düşürdüğünü belirtti ve kapanışı ‘7-24 değil, tabiri caizse 8-25 huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz’ sözleriyle yaptı.

