Kars’tan Kocaeli’ye kan davası: Uğurcan B.'nin cezai ehliyeti tam çıktı

Kars’tan Kocaeli’ye uzanan kan davasında yeni gelişme

Olay

Olay, 6 Ocak 2025 tarihinde 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesinde meydana geldi. ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş (56), Uğurcan B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beğtaş kanlar içinde yere düşerken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Beğtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve yakalama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlattı. Zanlının ticari taksiyle İstanbul Sancaktepeye kaçtığı belirlendi ve suç aletiyle birlikte yakalandı. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve akıl sağlığı raporu

Davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Uğurcan B. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Maktulün oğlu Okan Beğtaş SEGBİS ile katıldı. Geçen celse istenen akıl sağlığı raporu okundu; raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Müştekinin beyanı

Müşteki Okan Beğtaş, olayın geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklandığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Beğtaş, 'Bana ulaşamadığı için babamı öldürdüğünü düşünüyorum' diye konuştu. Ayrıca ilgili tarihte cezaevinde olduğu için cinayetin nasıl gerçekleştiğini doğrudan görmediğini ifade etti.

Sanığın savunması

Tutuklu sanık Uğurcan B., duruşmada söyleyeceği bir şey olmadığını ve önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. İlk duruşmadaki savunmasında ise, üç yıl önce babası Hakan B. ile Maksut Beğtaş arasında muhtarlık ve mera anlaşmazlığı başladığını, bir yıl sonra uyuşmazlığı çözdüklerini ancak Maksut ve yakınlarının yeniden saldırıya hazırlandığını anlattı. İddialarına göre jandarma müdahalesi olmuş; ertesi gün merada kendilerine ateş açılmış, yengem Gülen B. yaralanmış ve babası Hakan hayatını kaybetmişti. Tahliye edildikten sonra karşı tarafın cezaevinde olduğunu ve yaşananların kendisinde derin psikolojik etki bıraktığını belirtti. Sanık, olayı gerçekleştirirken pişman olmadığını ifade etmişti: 'Olay sebebiyle pişman değilim.'

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

