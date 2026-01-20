Eskişehir'de 52 Yıl Hapisle Aranan 3 Şahıs Operasyonda Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yürüttü

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda yakalananlar arasında; A.U., G.İ. ve R.B. yer aldı.

A.U. hakkında hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 9 yıl 6 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

G.İ. hakkında ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası kararı kesinleşmiş durumda.

R.B. hakkında, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, tehdit ve toplamda 12 farklı suçtan 29 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 264 bin 20 TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Bahsi geçen üç şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

