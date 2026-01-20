Eskişehir'de 52 Yıl Hapisle Aranan 3 Şahıs Operasyonda Yakalandı

Eskişehir'de farklı suçlardan toplam 52 yıl hapisle aranan A.U., G.İ. ve R.B., Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:21
Eskişehir'de 52 Yıl Hapisle Aranan 3 Şahıs Operasyonda Yakalandı

Eskişehir'de 52 Yıl Hapisle Aranan 3 Şahıs Operasyonda Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yürüttü

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda yakalananlar arasında; A.U., G.İ. ve R.B. yer aldı.

A.U. hakkında hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 9 yıl 6 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

G.İ. hakkında ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası kararı kesinleşmiş durumda.

R.B. hakkında, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, tehdit ve toplamda 12 farklı suçtan 29 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 264 bin 20 TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Bahsi geçen üç şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

ESKİŞEHİR'DE FARKLI SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 ŞAHIS, POLİS OPERASYONUYLA...

ESKİŞEHİR'DE FARKLI SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 ŞAHIS, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı
2
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi
3
Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’dan Asayiş Personeline Başarı Belgeleri
4
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama
5
Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş
6
Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları