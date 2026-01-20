Beypazarı'nda 100'e Yakın Yaban Geyiği Yiyecek Arayışında

Ankara'nın Beypazarı'nda zorlu hava koşulları nedeniyle aç kalan yaklaşık 100 yaban geyiği, Beypazarı-Nallıhan kara yoluna inerek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:49
Doğal yaşam alanlarını terk eden sürü yolu tercih etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, aç kalan yaban geyiği sürüsü doğal yaşam alanlarını bırakarak yiyecek arayışına çıktı.

Beypazarı-Nallıhan kara yolu istikametinde görülen sürü, 100'e yakın bireyle yol kenarında dolaşırken vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yetkililer, zorlu hava şartları nedeniyle geyiklerin doğal yaşam alanlarında yeterli besin bulmakta zorlandığını, bu nedenle yerleşim yerleri ve yol kenarlarına yaklaştıklarını belirtti.

Görüntüler, bölgedeki vahşi yaşamın iklim koşullarından nasıl etkilendiğine dair önemli bir göstergesi oldu.

