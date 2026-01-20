Beypazarı'nda 100'e Yakın Yaban Geyiği Yiyecek Arayışında

Beypazarı'nda Yaban Geyikleri Yiyecek Arayışına İndi

Doğal yaşam alanlarını terk eden sürü yolu tercih etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, aç kalan yaban geyiği sürüsü doğal yaşam alanlarını bırakarak yiyecek arayışına çıktı.

Beypazarı-Nallıhan kara yolu istikametinde görülen sürü, 100'e yakın bireyle yol kenarında dolaşırken vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yetkililer, zorlu hava şartları nedeniyle geyiklerin doğal yaşam alanlarında yeterli besin bulmakta zorlandığını, bu nedenle yerleşim yerleri ve yol kenarlarına yaklaştıklarını belirtti.

Görüntüler, bölgedeki vahşi yaşamın iklim koşullarından nasıl etkilendiğine dair önemli bir göstergesi oldu.

Beypazarı’nda yiyecek arayan yaban geyikleri yola indi