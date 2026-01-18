D-400'de Okaliptüs Yangını Manavgat'ta Ucuza Atlatıldı

Manavgat'ta D-400 kara yolu kenarındaki okaliptüs yangını, rüzgarla büyüse de itfaiyenin müdahalesiyle yerleşimlere ulaşmadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:51
D-400'de Okaliptüs Yangını Manavgat'ta Ucuza Atlatıldı

D-400'de Okaliptüs Yangını Manavgat'ta Ucuza Atlatıldı

Rüzgarla büyüyen alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde çıkan ve gökyüzünü aydınlatan yangın, bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması engellenerek söndürüldü.

Olay, Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Çolaklı, Süral kavşağına 100 metre mesafede yolun sağ tarafında bulunan okaliptus ağaçlarının tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgedeki güvenlik birimleri hızla seferber oldu. Çolaklı Jandarma Karakolu ve Trafik ekipleri, yoldan geçen araçların ve sürücülerin zarar görmemesi için güvenlik önlemleri aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen müdahale neticesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARA YOLU ÜZERİNDE ÇIKAN VE GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN YANGIN, KORKU DOLU...

MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARA YOLU ÜZERİNDE ÇIKAN VE GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN YANGIN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU

MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARA YOLU ÜZERİNDE ÇIKAN VE GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN YANGIN, KORKU DOLU...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Motosikletli Maskeli Şahıslar Oto Yıkamayı Pompalı İle Kurşunladı
2
Van Edremit'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
3
Mersin'de 335 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
İspanya'da 10 Ton Kokain Operasyonu: İstanbul Soruşturmasında 7 Gözaltı
5
Karaçi'de Alışveriş Merkezi Yangını: 1’i İtfaiye Eri, 6 Ölü
6
Siirt Pervari Geçittepe’de 2 Metreye Varan Kar, Yol Ulaşıma Açıldı
7
Hatay'da Trafik Kazası: Serinyol'da Takla Atan Otomobil — 1 Ölü, 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları