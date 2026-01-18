D-400'de Okaliptüs Yangını Manavgat'ta Ucuza Atlatıldı

Rüzgarla büyüyen alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde çıkan ve gökyüzünü aydınlatan yangın, bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması engellenerek söndürüldü.

Olay, Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Çolaklı, Süral kavşağına 100 metre mesafede yolun sağ tarafında bulunan okaliptus ağaçlarının tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgedeki güvenlik birimleri hızla seferber oldu. Çolaklı Jandarma Karakolu ve Trafik ekipleri, yoldan geçen araçların ve sürücülerin zarar görmemesi için güvenlik önlemleri aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen müdahale neticesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

