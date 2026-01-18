Endonezya'da gözlem uçağı düştü: 11 kişiden haber alınamıyor

Endonezya'da dün yerel saatle 13.30 sıralarında Yogyakarta'dan Makassar'a seferde olan ATR 42-500 tipi gözlem uçağı, Güney Sulawesi bölgesindeki Maros kenti yakınlarında hava trafik kontrolüyle temasını kaybetti. Yetkililer enkazın bulunduğunu, uçakta bulunan 11 kişiden ise henüz haber alınamadığını açıkladı.

Enkaz yeri ve tespit

Arama-kurtarma ekipleri uçağın enkazına Maros kenti civarındaki Bulusaraung Dağı yakınlarında ulaştı. Bir yetkili, 'Ekiplerimiz yerel saat ile 07.46’da helikopterlerden uçak pencerelerinin enkazını fark etti. 07.49 sıralarında da uçağın gövdesine ait olduğundan şüphelenen büyük parçalar tespit edildi' dedi. Uçağın kuyruğunun da dağın yamaçlarında bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, enkazın tespit edildiği dağlık bölgedeki zemin yapısı ve yoğun sis nedeniyle çalışmaların zor koşullarda yürütüldüğünü belirtti.

Mürettebat, personel ve arama çalışmaları

Endonezya Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın balıkçılık faaliyetlerinin havadan denetlenmesi amacıyla 'Endonezya Hava Ulaştırma' havacılık grubundan kiralandığı; uçakta 8 mürettebat ile bakanlık personeli 3 yolcu olmak üzere toplam 11 kişinin bulunduğu belirtildi.

Güney Sulawesi Arama-Kurtarma Ajansı Müdürü Muhammed Arif Anwar, enkazın bulunmasına rağmen kayıp mürettebat ve yolculardan henüz haber alınamadığını ve kayıp kişilerin bulunması için bin 200 personelin görevlendirildiğini söyledi. Anwar, 'Önceliğimiz kazazedelerin bulunması. Bu kişilerin büyük bir kısmını güvenli bir şekilde tahliye edebileceğimizi umuyoruz' ifadelerini kullandı.

Soruşturma

Kazanın nedeni henüz netleşmedi. Olayla ilgili soruşturmaların Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Not: Haberde geçen Bulusaraung/Balasaraung Dağı’nın ülkenin başkenti Jakarta’ya yaklaşık bin 500 kilometre mesafede olduğu bilgisi verildi.

