Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çongar köyü mevkiinde bulunan 1. derece sit alanı Kültepe Tümülüsü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Operasyon ve suçüstü

Bölgede yapılan kontrolde, S.P. (41) ile S.S. (46) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ele geçirilenler ve işlem

Olay yerinde kazıda kullanıldığı değerlendirilen jeneratör, 2 kürek, 2 taş kırma makinesi, merdiven ve çeşitli ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

