Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı

Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü

Çardak köyünde bazanın kapanması sonucu başı sıkışan çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Nevşehir'in Çardak köyünde meydana gelen olayda, 2 buçuk yaşındaki Amine A., ailesinin dedesinin evinde geçirdiği sırada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, aile akşam yatmaya hazırlanırken, evdeki bazanın altından malzeme çıkartan bir kişi olduğu sırada Amine A. bazanın içine kafasını uzattı. İddiaya göre, bazanın aniden kapanmasıyla çocuğun kafası sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Amine kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Çardak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ailenin tek çocuğu olan Amine A.'nın ön otopsisinde boğulma sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'DE KAFASI BAZAYA SIKIŞAN 2 BUÇUK YAŞINDAKİ AMİNE HAYATINI KAYBETTİ.