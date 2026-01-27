Darıca'da denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu: 29 yaşındaki Cengiz Bilmez

Kocaeli Darıca'da denizde bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez olduğu belirlendi; cenaze bugün Yukarı Hereke'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:07
Olayın detayları

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’ndeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan cansız beden, iskeleye getirildi.

Yapılan incelemelerde cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez’e ait olduğu tespit edildi.

Yakınları ve cenaze bilgileri

3 çocuk babası olduğu belirtilen Bilmez’in, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Cenaze, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cengiz Bilmez’in cenazesi, bugün Yukarı Hereke Ulu Camisinde kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı’nda defnedilecek.

