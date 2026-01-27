Antakya'da Konteyner Yangını: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Antakya Derince Mahallesi'nde çıkan konteyner yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:18
Antakya'da konteyner alevlere teslim oldu

Olay ve müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı; ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

