Antakya'da Konteyner Yangını: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Antakya'da konteyner alevlere teslim oldu
Olay ve müdahale
Hatay'ın Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı; ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.
