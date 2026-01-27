Erciş'te Otomobil Motoru Yandı, Sürücü Karla Müdahale Etti

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki Peugeot 407'nin motoru alev aldı; sürücü karla müdahale edip itfaiyeyi çağırdı, araçta büyük hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:12
Erciş'te Otomobil Motoru Yandı, Sürücü Karla Müdahale Etti

Erciş'te Otomobil Motoru Yandı, Sürücü Karla Müdahale Etti

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangına sürücü, yol kenarına çekip karla müdahale etti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Akçagedik Mahallesi civarında meydana geldi.

35 AKZ 831 plakalı Peugeot 407 marka otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına çekti ve yangına karla müdahale ederek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda araçta büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANAN MOTORUNA KARLA MÜDAHALE.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANAN MOTORUNA KARLA MÜDAHALE.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANAN MOTORUNA KARLA MÜDAHALE.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar’da Çardağa Asılan Köpeğin Ölümü: Bolvadin’de Çok Yönlü Soruşturma
2
Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
4
Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Eyüpsultan: İBB'ye Bağlı 'Yuvamız İstanbul' Kreşinde Darp ve İstismar İddiası
6
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları