Erciş'te Otomobil Motoru Yandı, Sürücü Karla Müdahale Etti
Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangına sürücü, yol kenarına çekip karla müdahale etti.
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Akçagedik Mahallesi civarında meydana geldi.
35 AKZ 831 plakalı Peugeot 407 marka otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına çekti ve yangına karla müdahale ederek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda araçta büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
