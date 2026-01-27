Kırıkkale'de Tıra Çarpan Araç: Kan İzleri Sürücü İddiasını Çürüttü

Olay yeri ve kaza

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir Volkswagen marka otomobil, seyir halindeki C.Ü. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki sürücü olay yerinden kaçtı.

İnceleme ve şüpheler