Kırıkkale'de Tıra Çarpan Araç: Kan İzleri Sürücü İddiasını Çürüttü

Kırıkkale-Çorum D200'de tıra arkadan çarpan Volkswagen'in sürücüsü kaçtı; araçtaki kan izleri ve iddia sahibi kişinin yara izi olmaması polisin şüphelerini artırdı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:21
Olay yeri ve kaza

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir Volkswagen marka otomobil, seyir halindeki C.Ü. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki sürücü olay yerinden kaçtı.

İnceleme ve şüpheler

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, kazalı otomobilde kan izleri tespit edildi. Araçta bulunan bir yolcu, sürücü olduğunu iddia etti ancak trafik polisi, bu şahsın vücudunda herhangi bir nedeniyle iddiadan şüphelendi. Ayrıca, kişini hastaneye gitmeyi reddetmesi de ekiplerin dikkatini çekti.

İşlemler ve soruşturma

Ekipler, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı yönünde tutanak tutarak, hasarlı otomobili çekiciyle otoparka kaldırdı. Polis ekipleri, gerçek sürücüyü belirlemek üzere soruşturmayı sürdürüyor.

