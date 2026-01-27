Kırıkkale'de Tıra Çarpan Araç: Kan İzleri Sürücü İddiasını Çürüttü
Olay yeri ve kaza
Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir Volkswagen marka otomobil, seyir halindeki C.Ü. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki sürücü olay yerinden kaçtı.
İnceleme ve şüpheler
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, kazalı otomobilde kan izleri tespit edildi. Araçta bulunan bir yolcu, sürücü olduğunu iddia etti ancak trafik polisi, bu şahsın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmaması nedeniyle bu iddiayı kabul etmedi.
İşlemler ve soruşturma
Ekipler, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı yönünde tutanak tutarak, hasarlı otomobili çekiciyle otoparka kaldırdı. Polis ekipleri, gerçek sürücüyü belirlemek üzere soruşturmayı sürdürüyor.
