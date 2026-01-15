Darıca'da park halindeki araç alev aldı: 2 otomobil zarar gördü

Olay Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta gerçekleşti

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanlar çevredekilere korku yaşattı.

Alevler hızla büyüyerek, aracın hemen yanında park halinde bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Yangın, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Olayı fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalışırken aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonucunda iki otomobilde ciddi oranda maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

