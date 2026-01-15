Darıca'da park halindeki araç alev aldı: 2 otomobil zarar gördü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, bitişikteki araca sıçrayarak iki otomobilde hasara yol açtı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:36
Darıca'da park halindeki araç alev aldı: 2 otomobil zarar gördü

Darıca'da park halindeki araç alev aldı: 2 otomobil zarar gördü

Olay Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta gerçekleşti

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fikret Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanlar çevredekilere korku yaşattı.

Alevler hızla büyüyerek, aracın hemen yanında park halinde bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Yangın, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Olayı fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalışırken aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonucunda iki otomobilde ciddi oranda maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERİN KISA SÜREDE BÜYÜYEREK YANINDAKİ BAŞKA BİR ARACA DA SIÇRADIĞI OLAYDA, İKİ OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları