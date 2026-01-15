Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Iğdır’da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı; 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:27
Torbacı operasyonunda çok sayıda madde ve silah ele geçirildi

Iğdır’da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kent genelinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 2 adet tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.

Türk Ceza Kanunu’nun 188 ve 191’inci maddeleri kapsamında gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

