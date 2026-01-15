Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu

Kayseri Melikgazi’de 1 buçuk yaşındaki engelli E.H., yatağında hareketsiz bulundu; sağlık ekipleri müdahale etti, cenaze morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:34
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:38
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu

Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu

Melikgazi ilçesinde aile tarafından bulundu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'ta meydana gelen olayda, 1 buçuk yaşındaki engelli E.H., ebeveynleri tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucu bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.H.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ENGELLİ BEBEK, YATAĞINDA ÖLÜ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ENGELLİ BEBEK, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ENGELLİ BEBEK, YATAĞINDA ÖLÜ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları