Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu

Melikgazi ilçesinde aile tarafından bulundu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'ta meydana gelen olayda, 1 buçuk yaşındaki engelli E.H., ebeveynleri tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucu bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.H.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ENGELLİ BEBEK, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU.