Datça'da meskun mahalde köpek vuruldu: İnceleme başlatıldı

Cumalı Mahallesi Çeşmeköy, 2 Ocak

Muğla’nın Datça ilçesinde, yerleşim alanında silahla yaralandığı değerlendirilen bir köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın yerleşim alanında meydana gelmesi nedeniyle ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

Olay: 2 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde Cumalı Mahallesi Çeşmeköy mevkiinde Özden Özkan’a ait Pati isimli köpek çevrede duyulan bir patlama sesinin ardından yaralandı. Sahipleri tarafından Datça’daki bir veteriner kliniğine götürülen köpekte yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Veteriner bulgusu: Kliniğe başvuru sırasında yapılan ilk incelemede köpeğin vücudunda metal parçalar tespit edildi. Bu parçaların ateşli silaha ait olabileceği değerlendirildi.

Sahibinin anlattıkları: Eve dönüşte komşumun kapısında ayaküstü sohbet ediyorduk. Köpeklerimiz yanımızda oyun oynuyordu. O anda patlama sesini duydum. Sanki bir şey kulağımın yanından geçti. Bir an havai fişek sandım. Ardından Pati’nin sesi geldi. Koştuk ve Pati’nin kanlar içinde yere yığıldığını gördük. Hemen Datça’ya doğru yola çıktık ve veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnceleme sırasında vücudunda üç küçük metal parça bulundu. İki yıl yaşadı ama benim ailemdi, yol arkadaşımdı, güvencemdi. Bu olanlar dağ başında değil, meskun mahalde, yaşam alanımızda yaşandı. Belki iki adım daha atsam, o metal parçalardan biri bana, komşuma ya da başka bir cana gelecekti. Datça Kaymakamlığı koordinesinde derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

Yetkili işlemleri: Olayın meskun mahalde meydana gelmesi üzerine ilgili birimler ve Datça Kaymakamlığı koordinesinde soruşturma yürütülüyor. Vatandaşların güvenliği ve olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

