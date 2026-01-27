Düzce'de 17 Yaşındaki Çengel Silah Kazasında Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Düverdüzü köyünde yaşanan silah kazasında 17 yaşındaki Egemen/Emirhan Çengel, iki günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:45
Düzce'de 17 Yaşındaki Çengel Silah Kazasında Hayatını Kaybetti

Düzce'de 17 yaşındaki Çengel silah kazasında hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve müdahale

Düzce’de geçtiğimiz günlerde ev içinde gerçekleşen bir silah kazasında 17 yaşındaki Egemen Çengel ağır yaralandı. Olay, 2 gün önce Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, ev içerisinde bulunan tabanca ile oynayan 17 yaşındaki Emirhan Çengel silahın ateş alması sonucu başından yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içerisinde bulunan Çengel’i araştırma hastanesine kaldırdı. Genç, 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutuldu.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Emirhan/Egemen Çengel hayata tutunamayarak vefat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÜZCE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SİLAH KAZASI YAŞAYAN 17 YAŞINDAKİ EGEMEN ÇENGEL HASTANEDE YAPILAN TÜM...

DÜZCE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SİLAH KAZASI YAŞAYAN 17 YAŞINDAKİ EGEMEN ÇENGEL HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Konya'da Kovalama Kazası: 1 Polis Şehit, Sürücü Yargılanıyor
6
Samsun Terme'de Drone ve Botlarla Kaçak Avcılık Denetimi
7
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları