Düzce'de 17 yaşındaki Çengel silah kazasında hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve müdahale

Düzce’de geçtiğimiz günlerde ev içinde gerçekleşen bir silah kazasında 17 yaşındaki Egemen Çengel ağır yaralandı. Olay, 2 gün önce Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, ev içerisinde bulunan tabanca ile oynayan 17 yaşındaki Emirhan Çengel silahın ateş alması sonucu başından yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içerisinde bulunan Çengel’i araştırma hastanesine kaldırdı. Genç, 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutuldu.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Emirhan/Egemen Çengel hayata tutunamayarak vefat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

