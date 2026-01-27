Bandırma'da Özel Royal Hastanesi Önünde Çöp Yığını Tepki Çekti

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:18
Bandırma Özel Royal Hastanesi önünde çöp yığını vatandaşları isyan ettirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Özel Royal Hastanesi yakınında oluşan çöp yığınları çevrede rahatsızlık yarattı. Bölgede birden fazla atığın gelişi güzel dağıldığı ve görüntü kirliliği oluşturduğu görüldü.

Mevcut durum ve iddialar

Hastane önünde 4 adet çöp konteynırı bulunmasına rağmen atıkların etrafa saçıldığı tespit edildi. Çöplerin içeriğine dair net bilgiye ulaşılamazken bazı vatandaşlar, atıkların sağlık kuruluşuna ait olabileceği yönünde iddialarda bulundu.

Belediye çalışmaları ve vatandaş tepkisi

Edinilen bilgilere göre Bandırma Belediyesi ekiplerinin bölgede çöp toplama çalışmalarında gecikme yaşandığı, özellikle sağlık kuruluşları çevresinde temizlik hizmetlerinin daha sık yapılması gerektiği vurgulandı.

Hastane önünde çekilen video sosyal medyada ve çevrede tepki çekti. Hastaneye tedavi amaçlı giden bir vatandaş, gördüğü manzarayı cep telefonu ile kayda alarak şu ifadeleri kullandı: "Evet burası Royal Hastanesi önü. Hastanede mi sıkıntı var, belediyede mi sıkıntı var buyurun. Bu milletin suçu ne, anlayan anlasın."

Sağlık ve çevre endişesi

Bir sağlık kurumunun hemen yanında biriken atıkların çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

