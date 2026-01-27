Şişli'de Durdona Khokimova Cinayeti: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Durdona Khokimova Cinayeti: 3 Şüpheli Adliyede

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltı sürecinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin adli işlemleri başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili delillerin toplanmasına ve ifadelerin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

