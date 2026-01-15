Datça'da tarlada fenalaşan 72 yaşındaki Abdurahim Varışoğlu hayatını kaybetti

Datça Sındı Mahallesi Zeytincik'te tarlada fenalaşan 72 yaşındaki Abdurahim Varışoğlu hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:02
Olayın Detayları

Muğla’nın Datça ilçesinde, Sındı Mahallesi Zeytincik mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tarlada bulunan bir kişi aniden rahatsızlandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurahim Varışoğlu (72), arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla bölgeye geldiği sırada tarlada fenalaştı ve olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, Varışoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

