Datça'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Datça Emecik Mahallesi'nde virajı alamayan 35 AKC 322 plakalı tır devrildi; sürücü F.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 00:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 00:47
Kaza Detayları

Muğla'nın Datça ilçesinde, Emecik Mahallesi'nde virajı alamayan bir tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü F.Ö. (36) olan 35 AKC 322 plakalı tır, seyir halinde olduğu sırada keskin virajı alamayarak savruldu ve yoldan çıktı. Kaza sonucu tır devrilirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bulunuyordu. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

