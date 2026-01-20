Defne (Hatay) Motor Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:19
Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki araçta alevler yükseldi

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli bir şekilde park ederek yetkililere haber verdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sayesinde yangının çevreye sıçraması engellendi.

Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu. Olayla ilgili ilk belirlemeler ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

