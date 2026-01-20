Defne (Hatay) Motor Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki araçta alevler yükseldi

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli bir şekilde park ederek yetkililere haber verdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sayesinde yangının çevreye sıçraması engellendi.

Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu. Olayla ilgili ilk belirlemeler ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİLDEKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ.