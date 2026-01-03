Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Asbestli Gemi Skandalı: Jandarma İnceleme Başlattı

Dünya çapında doğal güzelliğiyle tanınan ve sit alanı statüsündeki Demircili Sahili'nde çevre skandalı yaşandı. Eşsiz plajları ve bakir doğasıyla bilinen Demircili Mahallesi'nde, hurda yük gemisi 'Gökbey''in denizin içerisinde parçalandığı ortaya çıktı.

Olayın Detayları

İddiaya göre; gemide asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler bulunduğu belirtiliyor. Tersane olmayan bir bölgede sökümüne başlanan geminin denizde bazı bölümleri parçalanırken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirimde bulundu.

Jandarma'nın Müdahalesi ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, olaya karışan kişiler hakkında tutanak tutarak cezai işlem uyguladı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, gemi sökümünün denize ve çevreye verdiği zararların boyutlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DEMİRCİLİ SAHİLİ’NDE ASBESTLİ GEMİ SKANDALI: JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI