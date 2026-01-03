DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.206,63 -0,39%

Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Asbestli Gemi Skandalı: Jandarma İnceleme Başlattı

Demircili Sahili'nde hurda gemi 'Gökbey'in denizde parçalandığı, asbest ve toksik maddeler içerdiği iddia edildi; Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:32
Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Asbestli Gemi Skandalı: Jandarma İnceleme Başlattı

Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Asbestli Gemi Skandalı: Jandarma İnceleme Başlattı

Dünya çapında doğal güzelliğiyle tanınan ve sit alanı statüsündeki Demircili Sahili'nde çevre skandalı yaşandı. Eşsiz plajları ve bakir doğasıyla bilinen Demircili Mahallesi'nde, hurda yük gemisi 'Gökbey''in denizin içerisinde parçalandığı ortaya çıktı.

Olayın Detayları

İddiaya göre; gemide asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler bulunduğu belirtiliyor. Tersane olmayan bir bölgede sökümüne başlanan geminin denizde bazı bölümleri parçalanırken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirimde bulundu.

Jandarma'nın Müdahalesi ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, olaya karışan kişiler hakkında tutanak tutarak cezai işlem uyguladı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, gemi sökümünün denize ve çevreye verdiği zararların boyutlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DEMİRCİLİ SAHİLİ’NDE ASBESTLİ GEMİ SKANDALI: JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

DEMİRCİLİ SAHİLİ’NDE ASBESTLİ GEMİ SKANDALI: JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

DEMİRCİLİ SAHİLİ’NDE ASBESTLİ GEMİ SKANDALI: JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı
2
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
3
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu
5
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
6
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları