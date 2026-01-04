Gaziantep'te tramvayın çarptığı adam yaralandı

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Rasaf Yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir adama seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı.

Tramvayı durduran makinist ve yolcular, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan adamı hastaneye kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

