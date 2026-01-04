DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Gaziantep'te Tramvayın Çarptığı Adam Yaralandı

Şehitkamil Rasaf Yolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen adama tramvay çarptı; ilk müdahale olay yerinde yapıldı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:20
Gaziantep'te Tramvayın Çarptığı Adam Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı adam yaralandı

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Rasaf Yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir adama seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı.

Tramvayı durduran makinist ve yolcular, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan adamı hastaneye kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

GAZİANTEP’TE TRAMVAYIN ÇARPTIĞI ADAM YARALANDI

GAZİANTEP’TE TRAMVAYIN ÇARPTIĞI ADAM YARALANDI

GAZİANTEP’TE TRAMVAYIN ÇARPTIĞI ADAM YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Serik'te Anne ve 7 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ankara'da Teslim Oldu
2
Balıkesir Erdek'te Kayıp Elif Kumal İçin Valilikten Açıklama
3
Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem
4
Sungurlu'da 13 Yıllık Cezaevi Firarisi Çatılardan Atlayarak Kaçamadı
5
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Gaziantep'te Tramvayın Çarptığı Adam Yaralandı
7
Balıkesir'de Lodos Etkisi: 9 Yük Gemisi Edremit Körfezi'ne Sığındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları