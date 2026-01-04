Giresun'da Karda Mahsur Kalan Tır Yavuzkemal Belediyesi Ekiplerince Kurtarıldı

Giresun'da karda mahsur kalan tır, Yavuzkemal ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle iç kesimlerde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerinde devam eden olumsuz koşullara karşı Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri, 7/24 esasına göre karla mücadele ve yol yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların risk altında olduğu güzergahta, belediyeye bağlı ekipler iş makineleriyle yol açma, tuzlama ve kurtarma çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Alınan tedbirler sayesinde tır ve kamyon sürücülerinin yolda mahsur kalmasının önüne geçiliyor.

Dün gece saatlerinde yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve mahsur kalan bir tır sürücüsüne bölgeye sevk edilen iş makineleriyle müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tır güvenli şekilde kurtarılarak yoluna devam etti.

Köy yollarında durum

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde sürücülerin dikkatli olmasını, zincirsiz yola çıkmamasını ve yapılan uyarılara uymasını isterken, Yavuzkemal Belde Belediyesi ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır beklediğini vurguladı.

Öte yandan, Giresun genelinde 76 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre kapalı yolların dağılımı şu şekilde: Giresun Merkez 1, Alucra 22, Bulancak 3, Keşap 18, Dereli 9, Şebinkarahisar 5, Yağlıdere 9, Çanakçı 1 ve Tirebolu 8.

