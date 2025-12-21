Kırıkkale'de 'kız meselesi' silahlı kavga: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale'de "kız meselesi" tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Kırıkkale'de yaşanan çatışma, iddiaya göre bir "kız meselesi" nedeniyle başladı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Olayda adı geçenler arasında O.D. (29), Y.K.K. (21), Y.Ö. (19), M.D. (19), T.C. (21), Y.K. (19), B.Ö. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18), B.T. (17) ve A.A.U. (21) bulunuyor.

Kısa sürede büyüyen tartışmada O.D. tüfekle, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gözaltılar ve firari şüpheliler

Saldırının ardından araçla kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D., T.C., Y.K., M.D., U.K. ve B.Ö. adliyeye sevk edildi. Olayla ilişkili olduğu belirtilen H.M.C., B.T. ve A.A.U. isimli 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ele geçirilen malzemeler

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 3 araçta yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma ve yöneltilen suçlamalar

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca Y.K. ve O.D. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi gereğince "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

KIRIKKALE’DE "KIZ MESELESİ" NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN 6 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.