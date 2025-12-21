DOLAR
Denizli Çameli'de Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan 16 BTC 780 plakalı otomobil tarlaya uçtu; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:30
Kaza yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana geldi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya uçması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Çameli'ye bağlı İmamlar Mahallesi ile Çiğdemli Mahallesi arasındaki yolda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Umut Özcan yönetimindeki 16 BTC 780 plakalı otomobil, Gölhisar istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada araçta bulunan Umut Özcan ve Gülben Özcan yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili yetkililerce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

