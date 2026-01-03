Denizli'de Devrilen Traktör Sürücüsü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Denizli'de devrilen traktör sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı
Denizli'de kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Detayları
Kaza, Çameli ilçesi Emecik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H. (53) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, zorlu arazi şartları nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Müdahale ve Son Durum
Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, traktörün altında sıkışan sürücü A.H.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
