Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Trafiğe Çıkışı Durduruldu

Denizli'de fırtına nedeniyle motorlu kurye faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Valilikten güvenlik önlemi

Denizli Valiliği, Meteoroloji verileri doğrultusunda etkisini sürdürecek olan yoğun fırtına nedeniyle il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafik çıkışlarına geçici olarak ara verildiği belirtilirken, bu kararın alınmasında can ve mal güvenliğinin sağlanmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olması beklenen yoğun fırtına nedeniyle önlem alındığı kaydedildi.

Uygulama süresi: Motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışları 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30’dan, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00’a kadar durdurulmuştur.

METEOROLOJİ VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK YOĞUN FIRTINA NEDENİYLE MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTORLU KURYELERİN İL MERKEZİNDE TRAFİĞE ÇIKIŞI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU.