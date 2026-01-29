Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Trafiğe Çıkışı Durduruldu

Denizli Valiliği, yoğun fırtına uyarısı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin 29-30 Ocak 2026 tarihleri arasında il merkezinde trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:32
Denizli'de fırtına nedeniyle motorlu kurye faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Valilikten güvenlik önlemi

Denizli Valiliği, Meteoroloji verileri doğrultusunda etkisini sürdürecek olan yoğun fırtına nedeniyle il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafik çıkışlarına geçici olarak ara verildiği belirtilirken, bu kararın alınmasında can ve mal güvenliğinin sağlanmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olması beklenen yoğun fırtına nedeniyle önlem alındığı kaydedildi.

Uygulama süresi: Motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışları 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30’dan, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00’a kadar durdurulmuştur.

