Fırat Epözdemir'e Beraat: İstanbul Barosu Üyesi Hakkındaki Terör Suçlamalarında Karar

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir hakkında, PKK/KCK bağlantılı HDK üyeliği ve örgüt propagandası yaptığı iddialarıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Epözdemir’in her iki suçtan da beraatına hükmetti.

Duruşma ve mahkeme kararı

Dava, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz sanık Fırat Epözdemir ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, Epözdemir hakkında yöneltilen "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verdi.

İddianamedeki iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Epözdemir’in Abdullah Öcalan’ın sol siyasi gruplarla ittifak kurulabileceğine dair açıklamalarının ardından kurulan HDK (Hakların Demokratik Kongresi) içinde Bağcılar Başkanı olarak yer aldığı öne sürüldü. İddianamede, Epözdemir’e sözde "Kürdistan Meclisi" rolü, HDK için ise batı bölgelerini kapsayan sözde "Türkiye Meclisi" rolü biçildiği; HDK içinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, 2015’te HDK talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli mesajlaşma grubuna üye olduğu, gruptaki üyelerle Cizre olaylarına destek için gittiği ve terör örgütü güdümündeki haber sitelerinde yaşananları protesto etmek üzere hukuk örgütlerinin destek verdiğinin belirtildiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, HDK’nın Cizre açıklamalarının ardından Epözdemir’in "kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek, aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği", Cizre’de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği iddia edildi.

Sanığın savunması

Hazırlanan iddianamede, Epözdemir’in ifadesine de yer verildi. İfadesinde, soruşturmanın "İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebi ile İstanbul Barosu’na hedef alınarak" yürütüldüğünü belirtti. Epözdemir savunmasında, "Benim PKK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten akrabam veya yakınım yoktur. Herhangi bir şekilde PKK/KCK terör örgütü KCK-TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcüğüne bağlı avukatlar barosu içerisinde faaliyet yürütmedim. HDK’nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP’nin HDK’nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünün silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgütle bir bağımın olması hayat ve yaşam şeklime aykırıdır" ifadelerini kullandı.

İddianamedeki ceza talebi

İddianamede, şüpheli Fırat Epözdemir’in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

