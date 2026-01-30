Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 7 Yaralı, Şüpheli Gözaltında

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen saldırıda, bir iş yerine düzenlenen ateş sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.A., Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan ve husumetlisi olan M.Y.'ye ait iş yerine gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan M.Y., çevredeki başka bir iş yerine sığınmaya çalıştı; şüpheli M.A. peşinden giderek yeniden ateş etti.

Olayla ilgisi bulunmayan 6 kişi daha yaralanırken, yaralılar çevredeki sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerinde çalışma yaptı. Şüpheli M.A., saldırının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

