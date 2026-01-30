Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 7 Yaralı, Şüpheli Gözaltında

Malatya Battalgazi'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı: 7 kişi yaralandı, şüpheli M.A. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 01:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 01:07
Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 7 Yaralı, Şüpheli Gözaltında

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen saldırıda, bir iş yerine düzenlenen ateş sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.A., Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan ve husumetlisi olan M.Y.'ye ait iş yerine gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan M.Y., çevredeki başka bir iş yerine sığınmaya çalıştı; şüpheli M.A. peşinden giderek yeniden ateş etti.

Olayla ilgisi bulunmayan 6 kişi daha yaralanırken, yaralılar çevredeki sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerinde çalışma yaptı. Şüpheli M.A., saldırının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI: 7 YARALI

MALATYA’DA İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI: 7 YARALI

MALATYA’DA İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI: 7 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Germencik'te Fırtına Mursallı Mezarlığı'nda Ağaçları Devirdi — Belediye Hızlı Müdahale
3
Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı
4
Çanakkale’de 28 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
5
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
6
Nevşehir'de Sahte Polis ve Savcı Çetesine Operasyon: 8 Milyon TL'lik Vurgun, 11 Gözaltı
7
Konya Ereğli'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı, Çarpışma Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları