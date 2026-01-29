Düzce'de Strafor Fabrika Yangını: D-100 Kapandı, Rüzgar Müdahaleyi Zorlaştırıyor

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:31
Düzce'de Strafor Fabrika Yangını: Müdahale Rüzgarla Zorlaşıyor

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan strafor üretim fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Alevler, bölgedeki rüzgarın etkisiyle kısa sürede fabrikanın tamamını ve çevresindeki strafor malzemelerini sardı.

Olayın Seyri

Saat 20.45 civarında başladığı belirtilen yangının, ilk beyanlara göre elektrik trafosundan kaynaklandığı tahmin ediliyor; kesin neden için teknik inceleme yapılacak.

Fabrika Düzce Merkez ve Kaynaşlı sınırında bulunuyor. İşletme 24 saat esaslı çalışıyor; yangın anında vardiyada bulunan 3 çalışan kendi imkanlarıyla fabrikayı terk ederek sağ salim kurtarıldı.

Müdahale ve Takviyeler

Bölgeye Düzce merkez ve ilçelerin yanı sıra Sakarya ve Boludan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde denetleyen Düzce Valisi Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rüzgar var, rüzgarla da mücadele ediyoruz. Ama biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme. Dolayısıyla çevreye sıçramasını engeller isek bizim için büyük bir başarı" dedi.

Vali Makas, fabrikayla ilgili olarak ayrıca, "Fabrika straforlarla yığılı, depoları yanıyor an itibarıyla" ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri

D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikametleri geçici olarak trafiğe kapatıldı; bölgeden yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor. Çevredeki işletmelerin, özellikle otomobil servislerinin yangından etkilenmemesi için ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.

Vali Makas, gelen takviyelerle yangının çevreye sirayet etmeden söndürüleceğine inandıklarını belirterek, "Gelen takviyelerle birlikte çevreye sirayet etmeden de söndüreceğimize ben inanıyorum" dedi. Ayrıca, "Yanmadıktan sonra da tam müdahale imkanımız yok, yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız" diyerek çalışmaların önceliğinin yayılmayı önlemek olduğunu vurguladı.

