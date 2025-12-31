Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Serinhisar'da trafik kazası: Sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı

Denizli'de bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Serinhisar ilçesi Denizli-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil, Denizli istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride savrularak şarampole devrildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şarampole yuvarlanan araçta bulunan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

