Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Denizli- Antalya karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Sürücü çıkarılarak hastaneye sevk edildi, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:26
Serinhisar'da trafik kazası: Sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı

Denizli'de bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Serinhisar ilçesi Denizli-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil, Denizli istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride savrularak şarampole devrildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şarampole yuvarlanan araçta bulunan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

