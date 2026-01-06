Denizli'de Şehir İçi Otobüslerde İki Motor Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

Denizli'de Pamukkale'de aynı günde iki belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı; itfaiye müdahale etti, can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:35
Denizli'de Şehir İçi Otobüslerde İki Motor Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

Denizli'de Şehir İçi Otobüslerde İki Motor Yangını

Yolcuların zamanında tahliyesi olası facianın önüne geçti

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüslerinde aynı gün içinde iki ayrı yangın meydana geldi. Otobüslerin motor kısmında çıkan yangınlar panik yarattı ancak olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İlk olay, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde saat 17.14 sıralarında gerçekleşti. Seyir halindeki otobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise yine Pamukkale'de, İncilipınar Mahallesinde saat 19.00 civarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı boş bir alana çekip yolcuları tahliye etti. İnsanların ve araçların bulunmadığı alanda gerçekleşen müdahale sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Her iki olayda da yolcuların zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı ve yaralanma olmadı. Yetkililer, yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSLERİNDE AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİ AYRI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSLERİNDE AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİ AYRI YANGIN MEYDANA GELDİ. OTOBÜSLERİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGINLAR PANİĞE NEDEN OLURKEN, OLAYLARDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSLERİNDE AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİ AYRI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü
2
Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
3
Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü
4
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi
6
Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı
7
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları