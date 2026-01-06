Denizli'de Şehir İçi Otobüslerde İki Motor Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

Denizli'de Şehir İçi Otobüslerde İki Motor Yangını

Yolcuların zamanında tahliyesi olası facianın önüne geçti

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüslerinde aynı gün içinde iki ayrı yangın meydana geldi. Otobüslerin motor kısmında çıkan yangınlar panik yarattı ancak olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İlk olay, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde saat 17.14 sıralarında gerçekleşti. Seyir halindeki otobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise yine Pamukkale'de, İncilipınar Mahallesinde saat 19.00 civarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı boş bir alana çekip yolcuları tahliye etti. İnsanların ve araçların bulunmadığı alanda gerçekleşen müdahale sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Her iki olayda da yolcuların zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı ve yaralanma olmadı. Yetkililer, yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

