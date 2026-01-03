DOLAR
Denizli'de soba yangını: 93 yaşındaki Zehra Bursalı hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale'de sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 93 yaşındaki Zehra Bursalı yaşamını yitirdi; cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 03:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 03:33
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında çıkan soba kaynaklı yangında, 93 yaşındaki Zehra Bursalı dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, 5 katlı binanın son katında bulunan dairede başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede çıkan ufak çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, sobanın hemen yanında bulunan yatakta Zehra Bursalı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Bursalı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme ve soruşturma

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre yangının sobadan kaynaklandığı ve Bursalı’nın yoğun dumandan etkilendiği değerlendiriliyor. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bursalı’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

