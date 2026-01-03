Sinop'ta Trafik Faciası: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Kaza Türkeli-Ayancık Karayolu Yapı İnşaat Şantiyesi mevkiinde meydana geldi

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Türkeli-Ayancık Karayolu Yapı İnşaat Şantiyesi mevkiinde, Yasin Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Avni Demirtaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Nafiye Şentürk ise ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.

Kazada yaralanan Yasin Ö. ile yabancı plakalı otomobilde bulunan bir kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı ve devam ediyor.

SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3’E ÇIKTI.