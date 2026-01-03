Kızılkese'de Gece Yangını: Samsun Vezirköprü'de İki Ahşap Ev Küle Döndü

Kızılkese'de Gece Yangını: İki Ahşap Ev Küle Döndü

Olayın seyri

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese Mahallesinde gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iki ahşap evi küle çevirdi. Yangının başladığı evdeki alevler, yakın mesafedeki kullanılmayan diğer eve sıçradı ve alevler gecenin karanlığında göğe yükseldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Yangını fark eden mahalle sakinleri, tankerlerle ilk müdahaleyi yaparak yangının daha fazla yayılmasını engellemeye çalıştı. Yapılan ilk müdahale sırasında yangın vanası kullanıldı; bu sayede çevredeki diğer evlere sıçramasının önüne geçildi.

Bölgeye intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Muhtarın açıklaması

Kızılkese Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş, yangının İsmail Aya ait evde başladığını, oturulmayan ve Ahmet Öztürke ait olan diğer eve sıçradığını belirtti. Karataş, vatandaşların tankerlerle yaptığı müdahalenin ardından itfaiyenin gelerek yangını tamamen söndürdüğünü ve çevredeki evlerin zarar görmesinin önlendiğini ifade etti.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonucu iki ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yer bilgisi

Olay, Vezirköprü’ye yaklaşık 59 kilometre uzaklıktaki Kızılkese Mahallesi’nde gerçekleşti.

