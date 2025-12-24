DOLAR
Sultangazi'de 75 Yaşındaki Diyaliz Hastasının Araçtan Düşürüldüğü İddiası

Sultangazi'de 11 Aralık'ta diyaliz merkezinden inerken düştüğü öne sürülen 75 yaşındaki Deste Maşa, yoğun bakımda; oğlu hastane ihmali iddiasında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 23:15
Sultangazi'de 75 Yaşındaki Diyaliz Hastasının Araçtan Düşürüldüğü İddiası

Sultangazi'de 75 Yaşındaki Diyaliz Hastasının Araçtan Düşürüldüğü İddiası

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir diyaliz merkezinde tedavi gören 75 yaşındaki Deste Maşa'nın, araçtan iniş sırasında düştüğü iddia edildi. Olayın ardından yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

İddialara göre olay 11 Aralık tarihinde gerçekleşti. Hastanın sağlık durumunun ciddiyeti ve düşme anına ilişkin verilen bilgiler aile tarafından yeterli bulunmadı; aile konu hakkında şikayette bulundu.

Oğlunun açıklamaları

Oğlu Serdar Maşa, annesinin düştüğüne dair telefonla bilgilendirildiklerini belirterek şunları söyledi: "Bize annemizin düştüğü söylendi. Annemiz düştükten sonra da acile kaldırıldı. Şu anda yaklaşık 13-14 gündür bilinç kaybıyla yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."

Maşa, hastanenin sorumluluğuna dikkat çekerek iddialarını şöyle aktardı: "'Anneniz düştü, acile sevk ediyoruz' gibi bir bilgi verildi, bize detay verilmedi. Birkaç defa arama dışında herhangi bir iletişim söz konusu olmadı. Kasıt olduğunu söylemek için daha erken olayı takip ediyoruz. Ama deliller ışığında, şahsi fikrimiz hastanenin bir sorumsuzluğunun olduğu yönündedir. Hastane tarafından bize her seferinde refakatçi olacağına dair bir bilgi verilmedi. Servis, hastanenin bir parçasıdır. Sorumluluğun onlarda olduğunu düşünmekteyiz. Söylediğim gibi birkaç defa arandık, durumumuz onun haricinde bir iletişime geçilmedi."

Konuyla ilgili şikayetleri sürdürdüklerini ifade eden Maşa, "Son durum annem bilinç kaybı yaşıyor, bir iyileşme söz konusu değil" dedi.

