Çorlu'da Kaza Sonrası 'Karımla Kavga Ettim' Diyen Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

Olayın Detayları

Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yokuş yukarı seyreden C.Ö. idaresindeki otomobile karşı yönden gelen bir aracın çarptığı bildirildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaçış ve Tanık İfadesi

Olay yerinde bir sürücünün aracını terk edip kaçtığı belirtildi. Mağdur sürücü C.Ö., kazayla ilgili yaptığı açıklamada, karşı yönden gelen sürücünün yanına gelerek 'Kimseyi aramaya gerek yok, aramızda hallederiz. Karımla kavga ettim' dediğini ve ardından olay yerini terk ettiğini ileri sürdü. C.Ö. ayrıca, kaza öncesinde aracında hiçbir boya, çizik veya hasar olmadığını vurguladı.

Araç Kaçırılma Girişimi ve Soruşturma

Kaza mahalline gelen bir kişinin terk vaziyetteki aracı kaçırma girişiminde bulunduğu, İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin durumu fark ederek müdahale ettiği bildirildi. Ekipler, kaçırılmak istenen aracı yaklaşık 250 metre ileride, Reşadiye Mahallesi'ndeki ara sokakta durdurdu. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil çekiciyle alınarak yediemin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili olarak yetkili birimlerce inceleme başlatıldığı kaydedildi.

KAZA SONRASI "EŞİMLE KAVGA ETTİM" DİYEREK ARABAYI BIRAKIP OLAY YERİNDEN FİRAR ETMİŞ