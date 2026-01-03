DOLAR
Teksas'ta Armed Forces Bowl Öncesi Paraşütçü Tribüne Çakıldı: Yaralanma Yok

Yayın Tarihi: 03.01.2026 04:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 04:01
Maç öncesi gösteride facianın eşiği

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Armed Forces Bowl müsabakası öncesinde sahaya iniş yapmaya çalışan bir paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne düştü.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olay Rice ve Texas State takımları arasındaki maçın başlamasından hemen önce meydana geldi. Gösteri kapsamında sahaya iniş yapması planlanan 5 paraşütçü'den 3'ü hedeflenen noktaya sorunsuz iniş yaparken, bir paraşütçü stadyumun dışına indi. Bir paraşütçü ise stadyuma girdiği sırada kale arkasındaki ağlara takılarak kısa bir süre asılı kaldı.

Paraşütünün kurtulmasıyla kontrolsüz bir şekilde aşağı düşen sporcu, tribüne çarptı. Yetkililer, paraşütçünün şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattığını ve olay yerinden kendi imkanlarıyla yürüyerek ayrıldığını bildirdi. Tribündeki taraftarlardan da yaralanan olmadığı belirtildi.

Olay, maç öncesi yapılan hava gösterilerinin risklerini yeniden gündeme getirdi ve organizasyonun güvenlik uygulamalarının değerlendirilmesine yol açabilir.

