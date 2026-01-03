DOLAR
Denizli'de Tren Garı Önünde Unutulan Valiz Bomba Paniği Yarattı

Denizli Merkezefendi'de tren garı önünde bırakılan valiz, bomba şüphesiyle güvenlik güçlerini harekete geçirdi; yapılan kontrolde valizde kıyafet bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:32
Olayın Ayrıntıları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi sınırlarında bulunan tren garı önünde bırakılan bir valiz, bölgedeki vatandaşların şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Valizin sahibi ortaya çıkmayınca çevredekiler endişeyle yetkililere haber verdi.

Polis ekipleri olay yerine intikal ederek bölgeyi geniş çapta güvenlik amacıyla hem yaya hem araç trafiğine kapattı. Ardından çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi incelemek üzere çalışma başlattı.

Bomba uzmanları tarafından valize fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde valizin içinde yalnızca kıyafetler bulunduğu tespit edildi ve korkulan olmadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

