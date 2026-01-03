Denizli'de Tren Garı Önünde Unutulan Valiz Bomba Paniği Yarattı

Olayın Ayrıntıları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi sınırlarında bulunan tren garı önünde bırakılan bir valiz, bölgedeki vatandaşların şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Valizin sahibi ortaya çıkmayınca çevredekiler endişeyle yetkililere haber verdi.

Polis ekipleri olay yerine intikal ederek bölgeyi geniş çapta güvenlik amacıyla hem yaya hem araç trafiğine kapattı. Ardından çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi incelemek üzere çalışma başlattı.

Bomba uzmanları tarafından valize fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde valizin içinde yalnızca kıyafetler bulunduğu tespit edildi ve korkulan olmadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

