Denizli'de Tren Garı Önündeki Unutulan Valiz Bomba Paniği Yarattı

Denizli Merkezefendi'de tren garı önünde unutulan valiz, bomba şüphesiyle fünye ile patlatıldı; içinde kıyafet olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:44
Olayın Detayları

Denizli'de tren garı önünde unutulan bir valiz, çevredeki vatandaşların bomba olma ihtimali endişesiyle paniğe yol açtı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan tren garı önünde meydana geldi.

Valizin sahibi ortaya çıkmayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alarak bölgeyi hem yaya hem de araç trafiğine kapattı.

Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli valize fünye yerleştirildi ve kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan kontrollerde valizin içerisinde kıyafetler olduğu belirlendi; korkulan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

