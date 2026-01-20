Denizli'de Umre Dönüşü: Ali Işık Çardak Devlet Hastanesi'nde Vefat Etti

Kutsal topraklardan dönüşte acı kayıp

Denizli’den umre ibadeti için kutsal topraklara giden Ali Işık, yaklaşık 20 günlük manevi yolculuğun ardından Türkiye'ye dönüşte rahatsızlandı.

Olayın detayları

Medine'den Türkiye'ye dönen Işık, uçağın Denizli Çardak Havalimanı'na inişinin ardından rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vefatı, umre kafilesi ve yakınları arasında derin üzüntüye neden oldu. Umre arkadaşları, Ali Işık'ın ibadet süresi boyunca huzurlu ve manevi açıdan güçlü bir süreç geçirdiğini belirterek, bu mübarek yolculuğun ardından gelen kaybın kendilerini derinden sarstığını ifade etti.

Umre grubundan taziye mesajı

Umre grubundan yapılan açıklamada, "Tüm grubumuz adına Ali’mize Yüce Rabbimizden rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil, ecr-i celil ihsan eylemesini niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verildi.

Denizli'de umre camiası ve sevenleri merhum için dualar etti.

