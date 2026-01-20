Denizli'de Umre Dönüşü: Ali Işık Çardak Devlet Hastanesi'nde Vefat Etti

Denizli'den umreye giden Ali Işık, 20 günlük ibadet sonrası dönüşte rahatsızlanarak Çardak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; yakınları ve umre grubu yasa boğuldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:26
Denizli'de Umre Dönüşü: Ali Işık Çardak Devlet Hastanesi'nde Vefat Etti

Kutsal topraklardan dönüşte acı kayıp

Denizli’den umre ibadeti için kutsal topraklara giden Ali Işık, yaklaşık 20 günlük manevi yolculuğun ardından Türkiye'ye dönüşte rahatsızlandı.

Olayın detayları

Medine'den Türkiye'ye dönen Işık, uçağın Denizli Çardak Havalimanı'na inişinin ardından rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vefatı, umre kafilesi ve yakınları arasında derin üzüntüye neden oldu. Umre arkadaşları, Ali Işık'ın ibadet süresi boyunca huzurlu ve manevi açıdan güçlü bir süreç geçirdiğini belirterek, bu mübarek yolculuğun ardından gelen kaybın kendilerini derinden sarstığını ifade etti.

Umre grubundan taziye mesajı

Umre grubundan yapılan açıklamada, "Tüm grubumuz adına Ali’mize Yüce Rabbimizden rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil, ecr-i celil ihsan eylemesini niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verildi.

Denizli'de umre camiası ve sevenleri merhum için dualar etti.

DENİZLİ’DEN UMRE İBADETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA GİDEN ALİ IŞIK, 20 GÜNLÜK MANEVİ YOLCULUĞUN...

DENİZLİ’DEN UMRE İBADETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA GİDEN ALİ IŞIK, 20 GÜNLÜK MANEVİ YOLCULUĞUN ARDINDAN YURDA DÖNÜŞ SIRASINDA RAHATSIZLANARAK KALDIRILDIĞI ÇARDAK DEVLET HASTANESİ’NDE VEFAT ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
4
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
5
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
6
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu
7
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları