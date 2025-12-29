DOLAR
Denizli Sarayköy'de Tır-Otomobil Çarpıştı: Tır Yan Yattı, 2 Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada tır yan yattı; 2 kişi yaralandı, tırda sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:28
Kaza ve İlk Müdahale

Denizli (İHA) – Sarayköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tır kavşakta bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yan yattı ve her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve Hastaneye Sevk

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tırda sıkışan bir yaralıyı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazada görevli polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

