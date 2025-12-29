Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Giresun’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın, Gençlik Merkezi binasını kısa sürede sardı ve kullanılamaz hale getirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olayın Ayrıntıları

Yangın, öğle saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 19 Eylül Spor Salonu yerleşkesi içindeki Gençlik Merkezi binasında meydana geldi. Binadan yükselen dumanları fark eden yetkililer durumu itfaiyeye bildirdi; duman kısa sürede alevlere dönüştü ve bina içindeki personel ile gençler tahliye edildi.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye gelen Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemede merkez binasının büyük çapta maddi hasar gördüğü ve tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Vali'nin İncelemesi ve Açıklaması

Yangın haberini alır almaz bölgeye giden Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, olayla ilgili şunları söyledi: "Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek hizmet binasında meydana gelen yangın kapsamında incelemelerde bulunduk. Dumanın yoğunlaşması ve olası zehirlenme riskine karşı bina ivedilikle tahliye edilmiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hadise büyümeden kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı, zehirlenme ve yaralanma yaşanmamıştır. Hepimize geçmiş olsun".

Soruşturma

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İtfaiye ve emniyet birimleri çıkış nedeninin kesinleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

