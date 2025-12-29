DOLAR
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi

Bolu'da yoğun kar yağışı Zonguldak-Ankara D-750 yolunu vurdu; Yeniçağa-Mengen arasındaki İstanbul yönündeki araçlar ilerleyemiyor, ekipler yolu açma çalışması yapıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:05
Yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti

Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede-Samsun yolunun ardından Zonguldak-Ankara kara yolunda da ulaşımı felç etti.

Zonguldak-Ankara D-750 kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasındaki kesiminde, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle İstanbul istikametine giden araçlar, yoğun kar birikintisi ve kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede trafiğin kilitlenmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

BOLU'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, GEREDE-SAMSUN YOLUNUN ARDINDAN ZONGULDAK-ANKARA KARA YOLUNDA DA ULAŞIMI FELÇ ETTİ. YENİÇAĞA İLE MENGEN İLÇELERİ ARASINDA İSTANBUL İSTİKAMETİNE GİDEN ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKERKEN, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

