Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
Yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti
Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede-Samsun yolunun ardından Zonguldak-Ankara kara yolunda da ulaşımı felç etti.
Zonguldak-Ankara D-750 kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasındaki kesiminde, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle İstanbul istikametine giden araçlar, yoğun kar birikintisi ve kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede trafiğin kilitlenmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
